Indennità, ecco quanto guadagneranno Festa e la sua giunta Per il sindaco 4500 euro al mese. Per il vicesindaco Nargi 3300 euro mensili

Il comune pubblica le indennità per sindaco e assessori, ecco tutte le cifre delle busta paga di sindaco, vice e assessori. Attraverso la delibera n°2651 dell’11/09/2019 sono stati quantificati gli importi della giunta Gianluca Festa. Quest’ultimo ha dichiarato di essere lavoratore dipendente collocato in aspettativa (al lordo delle ritenute fiscali, è di 4.508,67 euro mensili). Al vicesindaco Laura Nargi andranno 3.381,50 euro mensili. Gli assessori (non in aspettativa) vanno 2.705,20 euro al mese. Misura differente per gli assessori tecnici e del presidente del consiglio comunale Ugo Maggio, è remunerata in 1.352,60 euro. Lo dice la determina numero 2651 dell’11/09/2019. con la quale il segretario generale, Vincenzo Lissa, liquida le spettanze dovute, per gli anni 2020 e 2021, per un calcolo complessivo di circa 772.000 euro. Non c’è nulla di arbitrario, è bene precisarlo. Per gli amministratori il calcolo viene stabilito dal decreto 267 del 18 agosto del 2000, con un computo «in rapporto alla dimensione demografica dell’ente».

Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari è 32,53 € lorde. L’importo, è bene ricordarlo, viene dimezzato per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa. In soldoni vengono preventivati 354.000 lordi all’anno, sia per il 2020 che per il 2021, per coprire la spesa complessiva delle inden- nità del sindaco e degli assessori. Per il pagamento dei compensi del presidente del Consiglio, in- vece, il Comune stanzia 32.000 euro all’anno.