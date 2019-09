Sidigas, martedì la svolta per la società Davanti al giudice fallimentare tutte le parti

Per la Sidigas la giornata decisiva sarà martedì. Giorno in cui il giudice fallimentare Pasquale Russolillo ha convocato tutte le parti: la società (con i legali rappresentanti), i commissari, i creditori e il pm Giuseppe D’Onofrio. In questa sede si chiariranno le varie posizioni: le intenzioni dei creditori nei confronti dell’azienda gas, che aspetta ancora l’ok per la proroga di sessanta giorni del piano di concordato da parte del tribunale fallimentare, chiesta da De Cesare.

Intanto, nell'udienza camerale a porte chiuse di questa mattina, sarebbe emersa la notizia che la Italgas, pronta a rilevare la rete del gas da Sidigas, l'operazione garantirebbe così alla azienda irpina onorare il concordato in bianco per evitare il fallimento.