"Mi ha detto che sono il suo angelo. Lo rifarei sempre" A un anno di distanza Biancolino ricorda quando salvò una donna dall'aggressione dell'ex compagno

Il dovere di intervenire, di non restare indifferenti. ll 18 settembre del 2018 Raffaele Biancolino fu protagonista del salvataggio di una donna a Corso Europa, sventando l’aggressione da parte dell'ex compagno armato di martello, mettendo in fuga l’uomo e prestando soccorso alla malcapitata. Ora per lui, ex centravanti dell’Avellino Calcio e titolare di un negozio di abbigliamento proprio a Corso Europa, lì a due passi da dove avvenne l'aggressione, la Giunta comunale ha proposto al Ministero dell’Interno una ricompensa al valore civile.

Lui si dice onorato. “E' l'ennesima soddisfazione che mi regala questa città. Ringrazio il sindaco, ringrazio questa gente, ormai sono un avellinese d'adozione”.

”Retorico chiedergli se lo rifarebbe ancora. “Sempre, lo rifarei sempre perchè queste cose non dovrebbero mai accadere. E' brutto star qui dopo un anno a ritornare su quella giornata. C'era una persona che poteva lasciarci la vita e un'altra persona che ora è in carcere. Dispiace per entrambi.”

E' trascorso ormai un anno ma la donna vittima dell'aggressione non smetterà mai di ringraziare il "pitone". “Dopo un po' di tempo che ha lasciato l'ospedale mi è venuta a trovare al negozio e mi ha regalato la statuina di un angelo. Una cosa che mi ha fatto enorme piacere perchè ho visto che stava bene e che si stava riprendendo. Chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto io, di fronte a cose simili non si può rimanere indifferenti”.