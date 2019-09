Nuota con un'anaconda gigante, il video da brividi L'esperienza del sub irpino Bartolomeo Bove. Il suo video diventa virale e fa il giro del mondo

«Anaconda di 7 metri/23 foot Anaconda! Ecco un video delle mie incredibili immersioni con le anaconde nel fiume Formoso in Brasile». E' quanto scrive il sub avellinese Bartolomeo Bove, trasferitosi in Florida nel 2005. L'impresa compiuta dal sub è stata ripresa su tutti i canali.

Bove è già avvezzo a queste imprese estreme, postate sul suo canale YouTube: in passato ha realizzato immersioni con squali tigre, alligatori e leoni marini. L'anaconda non si è rivelata aggressiva: tuttavia ha un potenziale fisico per strangolare in pochi secondi un uomo, essendo abituata a cibarsi di animali di grossa taglia.

Bove, infatti, shark diver professionista e videografo subacqueo di 39 anni, si è trovato faccia a faccia con l'anaconda gigante.

Lo scorso luglio, mentre faceva un'immersione nelle acque del fiume brasiliano insieme a un collega, il ragazzo ha filmato il curioso incontro. "Quella che si vede nel video- spiega- è un'esemplare femmina di 7 metri e di circa 90 chili di anaconda verde, la più grande fra le 4 specie di anaconda". Le immagini mostrano il serpente, che nuota tranquillo nel fiume, "completamente indifferente alla nostra presenza", anche se ogni tanto si avvicina alla telecamera, incuriosito dallo strano oggetto e lecca la lente. "Il suo comportamento- sostiene Bove- sfata il mito secondo il quale l'anaconda sia una creatura aggressiva e violenta che può mettere in pericolo la vita delle persone".