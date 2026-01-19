Progetto pari opportunità nelle scuole: anche il Liceo De Luca aderisce

Il progetto, che coinvolgerà 100 studenti delle classi prime e terze

progetto pari opportunita nelle scuole anche il liceo de luca aderisce
Avellino.  

Parte il progetto del Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, dedicato alla promozione delle pari opportunità, all’educazione affettiva e alla gestione delle emozioni, nell’ambito dei 346 progetti scolastici approvati dalla Regione Campania.

Il progetto, che coinvolgerà 100 studenti delle classi prime e terze, prevede laboratori psicologici, letterari e teatrali, la realizzazione di un video-testimonianza e un convegno finale aperto al territorio, in collaborazione con enti e professionisti attivi nel campo della cultura e del contrasto alle discriminazioni.

 

Ultime Notizie