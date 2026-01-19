Progetto pari opportunità nelle scuole: anche il Liceo De Luca aderisce Il progetto, che coinvolgerà 100 studenti delle classi prime e terze

Parte il progetto del Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, dedicato alla promozione delle pari opportunità, all’educazione affettiva e alla gestione delle emozioni, nell’ambito dei 346 progetti scolastici approvati dalla Regione Campania.

Il progetto, che coinvolgerà 100 studenti delle classi prime e terze, prevede laboratori psicologici, letterari e teatrali, la realizzazione di un video-testimonianza e un convegno finale aperto al territorio, in collaborazione con enti e professionisti attivi nel campo della cultura e del contrasto alle discriminazioni.