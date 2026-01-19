Avellino: evento con i tifosi a San Mango sul Calore Delegazione della squadra all'inaugurazione della sede dell'associazione San Mango Biancoverde

Ripartenza nel pomeriggio per l'Avellino con il lavoro sottotraccia sul mercato per il direttore sportivo Mario Aiello e con il focus legato al prossimo impegno in campionato per la squadra biancoverde. Sabato (ore 19.30) i lupi saranno ospiti dello Spezia al "Picco". "Partenio-Lombardi" ancora a porte chiuse per lo sviluppo della preparazione: allenamento pomeridiano di recupero fisico, poi sedute mattutine fino a venerdì, giorno della rifinitura e della partenza verso La Spezia. Nel frattempo, domani alle 18 una delegazione della squadra irpina parteciperà all'inaugurazione della sede dell'associazione "San Mango Biancoverde".

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 16 (porte chiuse)

Martedì ore 10.30 (porte chiuse)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì (da definire)