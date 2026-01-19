Avellino: pronti gli ingressi di un difensore e di un centrocampista Tutte le operazioni di mercato e l'elenco dei calciatori biancoverdi anche in prestito

Diverse pedine in uscita per rientrare nell'ottica della lista di Serie B e nell'equilibrio under/over, alcuni ingressi lanciati per la rosa dell'Avellino. C'è Jacopo Sassi dell'Atalanta per la porta, da vice di Giovanni Daffara, ormai titolare tra i pali biancoverdi da fine ottobre. Per la difesa sono ore cruciali per l'ingresso di Alessandro Pio Riccio (accordo raggiunto con la Sampdoria, ma si attende l'esito delle visite mediche previste in settimana) e persiste la possibilità del ritorno di Armando Izzo all'Avellino. Al momento c'è distanza tra la domanda dell'entourage del partenopeo, in uscita dal Monza, e quanto stilato per parametri dal club irpino nell'evoluzione della prima stagione in Serie B in termini di ingaggi e costi delle operazioni. Per la mediana Andrea Lo Borgne è sempre più vicino ai lupi. Si profila l'ulteriore accordo tra l'Avellino e il Como dopo quello finalizzato a dicembre per Marco Sala. I lariani puntano a garantire continuità al classe 2006, titolare al mondiale di categoria con la Francia Under 20, protagonista nella Primavera 2 e lanciato da Cesc Fabregas nei secondi finali di Lecce-Como in Serie A. Dal pacchetto difensivo usciranno, invece, Andrea Cagnano (per l'esterno c'è l'ipotesi della conferma in B con la Virtus Entella, ma anche del ritorno in C con la pista Ternana che ha già inserito un biancoverde, Giuseppe Panico) e Michele Rigione.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli), Mutanda (2027, in prestito alla Folgore Caratese)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan