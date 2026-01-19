L'evoluzione tra i pali dell'Avellino: porte girevoli e colpo in prospettiva Daffara titolare da Pescara, lupi al lavoro per il girone di ritorno e per il futuro

Dalla trasferta di Pescara Giovanni Daffara si è preso il ruolo da titolare tra i pali dell'Avellino e dalla prova in Abruzzo ha inanellato una serie di prestazioni e interventi che hanno aperto alla definizione di ciò che si sta concretizzando nella sessione invernale di calciomercato. Antony Iannarilli appare sempre più vicino all'uscita dalla rosa biancoverde dopo la nuova promozione in Serie B ottenuta da protagonista. L'estremo difensore di Alatri è pronto a una nuova avventura in C e tra le offerte spicca il potenziale ritorno a Salerno nello scenario. Iannarilli ha vissuto tre stagioni all'ombra dell'Arechi, dal 2011 al 2014, dalla ripartenza del club granata dalla Serie D con il doppio salto immediato in Prima Divisione (ex C1).

Daffara titolare, Iannarilli in uscita, Sassi pronto all'ingresso

Con Daffara titolare, ma destinato al ritorno alla Juventus per fine prestito a giugno e con Iannarilli in uscita, l'Avellino ha accelerato con decisione per Jacopo Sassi. Il classe 2003, già in Campania e protagonista nel Giugliano nel campionato di terza serie 2022/2023, è reduce dalle esperienze con la Pro Vercelli in C, dalle parentesi col Modena in B e col Crotone in C nella scorsa stagione ed è stato impiegato solo due volte nella prima parte del torneo (una presenza in campionato, l'altra in Coppa Italia di categoria) con l'Atalanta Under 23 (il titolare della seconda squadra bergamasca è fin qui Paolo Vismara). L'Avellino aveva immaginato il profilo del nativo di Treviglio per la prossima stagione, ma l'evoluzione del mercato e del pacchetto portieri ha determinato, di fatto, lo sprint sull'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta e cresciuto nel settore giovanile orobico.

Pista Vinti per l'under e per il ruolo di terzo portiere

Con Leonardo Marson ai box per infortunio e con Pasquale Pane da diversi stop nella prima parte di stagione, l'Avellino sta lavorando anche un ulteriore portiere. C'è Leonardo Vinti del Perugia nell'obiettivo del direttore sportivo Mario Aiello. Il classe 2008, perugino di nascita, figlio d'arte, è l'estremo difensore titolare della Primavera 2 dei Grifoni e appare come il colpo in prospettiva con l'impiego nella formazione under, ma legato agli allenamenti con la prima squadra biancoverde.