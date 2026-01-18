Unicusano Avellino Basket ko a Torino: vince la Reale Mutua (80-67) Irpini sotto 51-27 all'intervallo e gara in discesa per i padroni di casa

Sconfitta sul parquet di Torino contro la Reale Mutua per l'Unicusano Avellino Basket, superata con il risutlato di 80-67 nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A2. Primo tempo dominato dai padroni di casa: 51-27 e gara in controllo per Torino. Avellino limita i danni nella ripresa in un match, però, già deciso sostanzialmente dopo 20 minuti di gioco. Al roster irpino manca la continuità per la prima parte della classifica. Teague e Schina con Massone, Stazzonelli e Allen guidano Torino al successo. Per Avellino ci sono Lewis, Mussini e Chandler in doppia cifra.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventiduesima Giornata

Reale Mutua Torino - Unicusano Avellino Basket 80-67

Parziali: 25-17, 26-10, 14-20, 15-20

Torino: Macio Teague 19 (5/11, 2/4), Matteo Schina 14 (0/1, 3/4), Federico Massone 11 (5/7, 0/2), Umberto Stazzonelli 11 (3/4, 1/2), Robert Allen 10 (1/7, 2/5), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Tortù 5 (0/0, 1/1), Marco Cusin 2 (1/2, 0/2), Davide Bruttini (0/1, 0/0), Success Eruke

Avellino: Jaren Lewis 15 (4/7, 2/3), Federico Mussini 13 (2/6, 1/4), John Watson Chandler III 11 (4/10, 0/3), Mikk Jurkatamm 9 (0/3, 2/5), Alexander Cicchetti 6 (2/4, 0/0), Alessandro Grande 4 (1/2, 0/6), Giacomo Dell'Agnello 4 (2/2, 0/0), Andrea Zerini 3 (0/2, 1/4), Giovanni Pini 2 (1/1, 0/0), Lucas Fresno, Giacomo Donati