Basket: finale amaro e sconfitta per la Scandone Avellino a Viterbo (77-75) Dell'Imperio: "Non siamo stati cinici nel chiudere la partita"

Sconfitta in trasferta, la quinta in stagione, per la Scandone Avellino, ko sul parquet di Viterbo contro la Stella Azzurra con il risultato di 77-75. Ora la squadra irpina resterà ferma per due turni di riposo (il primo già previsto, il secondo determinato per il ritiro del Basket Ferentino dal campionato). La Scandone tornerà in campo domenica 8 febbraio sul parquet dell'Angri Pallacanestro.

Dell'Imperio: "Superficiali dal punto di vista difensivo"

"È stata una partita dai due volti. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio, nel post-gara - Bravi noi per lunghi tratti a rispettare il piano partita e a restare fedeli alle nostre idee. Nel momento decisivo, quando eravamo sul +5 a pochi minuti dalla fine, non siamo stati cinici nel chiudere la partita. Siamo stati superficiali, non sotto il punto di vista offensivo, ma difensivo perché abbiamo concesso ai nostri avversari dei tiri aperti che non dovevamo. Bravi loro a crederci fino all’ultima palla. Ora bisogna continuare a lavorare e ad avere fiducia in ciò che facciamo. Sarà importante concentrarci su questa nostra identità difensiva che diventerà indispensabile nella frase clou del campionato".

Il tabellino

FIP Serie B Interregionale

Stella Azzurra Viterbo - Scandone Avellino 77-75

Parziali: 21-27, 17-19, 21-13, 18-16

Viterbo: Calvi 13, Bertolini, Bertini 18, Giancarli 3,Moretti 9, Albenzi, Liesis 5, Meroi, Visentin 6, Bastone 20, Casanova 3, Ousman. All. Saputo

Scandone: Scanzi 12, Piazza, Cioppa 7, Cantone 2, Ragusa 17, Iannicelli, Duranti 17, Vitale 6, Stefanini 10, Gay 4. All. Dell'Imperio