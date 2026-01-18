La storia di Andonia raccontata da Ottopagine su Tgcom24 Il bel gesto della donna che vive ad Ariano Irpino ripresa dai media nazionali

"Da Ariano al porto di Bari: trova borsello con 8000 euro e lo restituisce": quanto raccontato da Gianni Vigoroso su ottopagine.it è stato ripreso dai media nazionali e da TgCom24, ovvero il bel gesto di onestà da parte di Andonia Tufa, 69enne, giunta dall'Albania in Italia 22 anni fa e che vive ad Ariano Irpino, dove presta assistenza familiare in diverse case a persone anziane e in difficoltà. Su un traghetto nel viaggio verso Corfù per raggiungere suo figlio, la donna ha notato un borsello con documenti, passaporto, smartphone e ben 8000 euro all'interno. Grazie al personale di bordo, Andonia ha riconsegnato tutto ciò che era stato smarrito al legittimo proprietario che ha omaggiato la donna con una ricompensa di 300 euro. “Mi ero trovata di fronte ad una grande responsabilità, qualcosa di estremamente delicato. In un primo momento ho avuto anche paura quando mi è stato detto da un uomo di lasciare quel borsello al suo posto, ma sono stata testarda e mi sono resa conto di ciò che era stato smarrito inavvertitamente”: il racconto della donna ad ottopagine.it per una notizia ripresa ora dai media nazionali.