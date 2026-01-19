Avellino: segnali social dall'attacco, come cambia il reparto offensivo Richiami al recente passato e spunti per il futuro nelle idee delle punte biancoverdi

Si è aperta quella che, di fatto, è la penultima settimana della sessione invernale di calciomercato e ha preso quota la soluzione del prestito oneroso con diritto di riscatto per Valerio Crespi all'Union Brescia. Dopo un avvio di campionato vissuto da titolare, con il recupero di Gennaro Tutino e con i rientri di Andrea Favilli e Luca D'Andrea nel reparto avanzato, l'ex Lazio ha perso minutaggio scivolando nelle rotazioni anche a causa di un infortunio muscolare. Proprio l'Union Brescia è sempre in pressing per Facundo Lescano. Nelle scorse ore l'argentino ha rilanciato segnali social: prima la foto del colpo di testa nei minuti finali con il Palermo con il grande intervento di Jesse Joronen a negare il gol del nuovo vantaggio, poi i numeri della scorsa stagione (3517 minuti giocati, 27 gol e il 49 per cento di tiri in porta), infine una frase. "Molte persone credono che indossando un abito firmato diventano signori. Allora è il caso che indossiate anche il cappello con la speranza che diventiate anche intelligenti": messaggio polemico, quindi, da parte di Lescano, destinato a salutare l'Avellino dopo un anno, ma con l'obiettivo fissato nel gennaio 2025 e raggiunto con il ruolo da protagonista, quello della promozione in B, ottenuta dopo pochi mesi.

Brescia sulle punte dei lupi, per Patierno rumors da Salerno e Foggia

C'è, inoltre, l'ulteriore citazione rilanciata da un attaccante. Cosimo Patierno ha descritto così quello che dovrebbe il momento in biancoverde con il finale di gara con la Carrarese chiuso con i rimpianti per l'occasione mancata del 2-2. "La libertà arriva quando smetti di avere bisogno dell'approvazione degli altri. Ho visto troppe persone perdersi nel tentativo di essere accettate, nel bisogno di piacere a tutti. Ma la verità è che, per quanto tu possa impegnarti, ci sarà sempre qualcuno a cui non starai bene. Allora, invece di cercare di piacere a tutti, impara a piacere a te stesso. Vivi la tua vita con la consapevolezza che non devi spiegazioni a nessuno, se non alla tua coscienza". Rumors di uscita anche per Patierno: anche in questo caso spunta l'Union Brescia, ma ci sono con forza Salernitana e Foggia sulla punta di Bitonto, decisivo per la promozione dell'Avellino in B.