Incendio Pianodardine: rinviata la Camminata Rosa Il Coordinamento Amdos e Amos informa: slitta l'evento

Il rogo a Pianodardine ferma la VI edizione della Camminata Rosa che doveva tenersi questa domenica. La marcia che partendo da Mercogliano doveva approdare ad Avellino, è stata rinviata a data da destinarsi: l’incendio scoppiato ieri alla ICS di Pianodardine e il successivo allarme ambientale hanno spinto l’organizzazione a prendere questa decisione, vista anche l’attesa per il tavolo Coordinamento Soccorsi atteso proprio per domani in Prefettura.