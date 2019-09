Avellino Summer Fest: eventi tutti rinviati Da oggi 14 fino a martedì 17 settembre tutto sospeso causa incendio

L’organizzazione di Avellino Summer Fest, a causa dell’emergenza ambientale verificatasi dopo i fatti accaduti il 13 settembre nella nota fabbrica di Pianodardine, comunica che tutti gli eventi in programma da oggi 14 settembre fino a martedì 17 settembre sono rinviati a data da destinarsi. Concerti ed eventi saranno recuperati in accordo con le produzioni, associazioni ed organizzazioni. Comunicheremo tempestivamente tutti i dettagli delle nuove date, compresa quella di Franco 126. In attesa dei dati definitivi riguardanti il grave incendio di Pianodardine, ci scusiamo con tutti per il disagio.

Avellino tornerà più viva di prima.