Incendio Pianodardine, il sindaco Festa: domani scuole aperte Il primo cittadino: lunedì tutti in classe. Aspettiamo i dati completi. Vi terrò aggiornati

Avellino torna alla normalità dopo 48 ore di tensione e incubo diossina per il rogo di venerdì nell'azienda Ics. Domani scuole aperte nel capoluogo e negli altri 18 comuni, dove altrettanti sindaci avevano diramato una ordinanza di chiusura per il rogo a Pianodardine. Ora si attendono comunincazioni ufficiali dalla Prefettura dove si è concluso il summit sul rogo. Il sindaco Gianluca Festa ha subito diffuso sulla sua pagina social un videomessaggio per aggiornare i cittadini. "Seguo minuto dopo minuto l'evolversi dei fatti. La mia comunità merita la massima attenzione, impegno e cura. Da domani si riaprono le scuole. Intanto continuano controlli e verifiche su cui vi terrò sempre aggiornati". Un video che in pochi minuti è stato ampiamente condiviso. il capoluogo, intanto, comincia a rianimarsi . L’invito alle precauzioni e tra queste il non uscire, diramato venerdì, senza scadenza temporale, è alle spalle per quanti hanno scelto di passeggiare o andare in bici in centro. Poche mascherine, ma tanta rabbia per un disastro che ha catapultato più comuni in una due giorni di emergenza. Sullo sfondo i danni economici patiti dai commercianti. L'invito a restare a casa, in via precauzionale, si è trasformato in una due giorni di psicosi. Le persone hanno lasciato la città o sono rimaste a casa, con un'ovvia ricaduta negativa in termini di shopping e vita notturna. Gli esercenti e imprenditori si dicono pronti ad adire alle vie legali, mentre cresce l'attesa per conoscere il quadro completo delle analisi sulla diossina, atteso nelle prossime ore.