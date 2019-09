Rogo Ics. "Pompieri il nostro orgoglio, grazie di esistere" Uno striscione per ringraziare

Un lungo striscione con una mega scritta che vuole trasferire immenso affetto e gratitudine ai vigili del fuoco eroi di una provincia alle prese con il disastro di un rogo nella zona produtttiva dell'hiterland del capoluogo. Lo hanno affisso nella notte alcuni cittadini. Dopo il rogo dell'Ics a Piaonadardine ecco il messaggio di ringraziamento della città ai Vigili del Fuoco, a seguito dell'incendio in un'azienda che produce componenti per batterie d’auto in loc. Pianodardine.

"RISPETTO X IL POMPIERE! GRAZIE DI ESISTERE SIETE IL NOSTRO ORGOGLIO.......DA AV E PROV. GRAZIE"