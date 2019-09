Rogo Pianodardine. Emergenza finita: diossine nella norma I dati dell'Arpac

Emergenza finita, nessun rischio e valori rassicuranti. Sono disponibili gli ulteriori risultati sulle concentrazioni di diossine riscontrati in aria ambiente, a seguito dell'incendio verificatosi presso l'azienda I.C.S. S.pA, situata nella Zona Industriale località Pianodardine. Si tratta di un prelievo effettuato con il rogo ancora in corso. L’Arpac Campania ha provveduto a diffondere gli ulteriori risultati sulle concentrazioni di diossine riscontrati in aria ambiente, e relativi al campionamento iniziato il 14 settembre, giorno dopo il disastro, alle ore 8, e conclusosi il 15 alle ore 11. Dunque, ben 27 ore di analisi effettuate grazie alla centralina mobile di prelievo collocata nei pressi della città ospedaliera, in contrada Amoretta, non distante dal luogo dell’incendio.



Gli esiti analitici evidenziano un valore di concentrazione di diossine e furani pari a 0,14 pg/Nmc I- T.E.Q, in netta diminuzione rispetto al primo dato comunicato, e sceso al di sotto del valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica e proposto dal Laenderausschuss fuer Immssionsschutz (LAI – Germania), pari a 0,15 pg/Nmc [I TEQ].

(Clicca per consultare la tabella con i dati specifici forniti dall'Arpac)