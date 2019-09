Emergenza carceri, protesta dei penalisti Sovraffollamento e carenza di personale, convocata assemblea per astensione dalle udienze

Il Consiglio Direttivo della Camera penale Irpina, riunitosi in data odierna,

Udito il resoconto fatto dal Presidente e dal Responsabile regionale dell' Osservatorio Carcere dell' Unione in merito alla visita fatta, in occasione dell' iniziativa patrocinata dal Partito Radicale "Ferragosto in carcere", presso la casa circondariale Antimo Graziano di Bellizzi Irpino in data 17.08.2019;

preso atto

che da tali relazioni sono emerse:

Una situazione di grave sovraffollamento;

Il sottodimensionamento del personale di sorveglianza rispetto al numero dei detenuti; ? Gravissime carenze e lacune nei servizi di assistenza sanitaria specialistica; Ingiustificabili ritardi nell' esecuzione e nel riscontro di accertamenti diagnostici all' esterno richiesti per i detenuti;

Notevole carenza di personale infermieristico, con conseguente quotidiana difficoltà di somministrazione del metadone ai detenuti tossicodipendenti;

che è stata segnalata la pressoché assoluta mancanza di assistenza sanitaria psichiatrica, a motivo degli scarsissimi e brevissimi accessi fatti dallo psichiatra designato dalla ASL di Avellino dall' inizio dell' anno, laddove il fabbisogno della popolazione carceraria è comprensibilmente assai elevato; che, come conseguenza di ciò, è stato segnalato il mancato tempestivo adeguamento dei piani terapeutici apprestati per i detenuti pazienti psichiatrici;

che il laboratorio di radiologia di cui l' istituto è dotato non può funzionare per la mancanza del medico specialista e ciò rende oltremodo farraginosa la diagnosi e la cura di molte patologie;

constatato

che, secondo quanto si è appreso in loco, le disfunzioni appena riassunte sono state già portate tutte all' attenzione delle autorità sanitarie competenti dalla direzione della Casa circondariale che, tuttavia, non sembra vi abbiano dato costruttivo seguito;

rilevato

che proprio nel mese di agosto si sono verificati gravi episodi di violenza all' interno dell' istituto di Bellizzi Irpino di cui le cronache hanno dato conto e che non si può escludere che alla loro verificazione abbiano concorso le difficili condizioni in cui versano i detenuti della casa circondariale in una alla insufficienza del personale di sorveglianza; che tra i compiti statutari della Camera Penale Irpina vi è quello di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali del cittadino, ancorchè detenuto; che si ritiene che la condizione sanitaria nella quale versano i cittadini detenuti in esecuzione di pena ovvero in attesa di giudizio costituisce argomento di pubblico interesse, in quanto intimamente connesso al rispetto dei principi della Carta Costituzionale;

ritenuto che si impone come necessario un pubblico confronto con tutte le Autorità funzionalmente competenti al fine di dare conto di quanto emerso nella visita e di verificare se sia possibile, nell' immediato, l' adozione di misure idonee a ripristinare un' adeguata assistenza sanitaria ai detenuti e, con essa, le minime condizioni affinché l' espiazione della pena o l' applicazione di una misura cautelare non assumano connotazioni disumane;

tutto ciò premesso,

CONVOCA

l'assemblea di tutti gli iscritti per il giorno 07 Ottobre ore 11:00 presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino con astensione da tutte le udienze penali, dando atto che tale proclamazione è effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" così come riformulato e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2008 in relazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, onde discutere della situazione in atto descritta e

INVITA

a parteciparvi i signori Magistrati componenti l' Ufficio di sorveglianza di Avellino, il Sig.Direttore della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, il Provveditore regionale dell' amministrazione penitenziaria, il Garante Provinciale dei diritti delle persone detenute, il Sig.Direttore generale della Asl di Avellino, il responsabile dell' UOSD "Tutela della salute in carcere" della Asl di Avellino, affinchè forniscano agli iscritti, al pubblico ed agli altri intervenuti ogni utile elemento di valutazione sull' assistenza sanitaria apprestata alle persone recluse nel penitenziario Antimo Graziano.