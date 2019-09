Sanità, Rescigno. "Ad Avellino familismo spudorato" Appello a De Luca: "Revochi nomina ds”

“Il nuovo direttore sanitario dell’Asl di Avellino è Elvira Bianco, fino all’altro giorno direttore sanitario del presidio ospedaliero “Rizzoli” di Ischia e compagna dell’attuale manager del “Moscati”, Renato Pizzuti. Siamo a un livello spudorato di familismo. Il governatore Vincenzo De Luca revochi nomina”. E’quanto chiede in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia.



“Se le ricostruzioni della stampa fossero confermate, non solo ci sarebbero questioni morali ed etiche sulla nomina ma soprattutto ostacoli di natura legale per l’assenza di requisiti della Bianco a ricoprire l’incarico” spiega Rescigno



“De Luca abbia un sussulto finale di dignità ed eviti ai cittadini della Campania l’ennesima umiliazione” conclude la dirigente di Fdi."