Neonato ucciso, senza i nonni l'ultimo saluto al piccolo Diego I funerali nella chiesa dei Cappuccini. Lo ha scaraventato in una scarpata e colpito con bastone

Il Vangelo di Marco sulla Resurrezione di Gesù per cercare il perdono e pregare perché si trovi nella fede l’elaborazione di una morte, un lutto così tragico. Oggi nella chiesa dei Cappuccini ad Avellino alle 16,15 è arrivato il feretro del piccolo Diego, il neonato ucciso da sua madre pochi giorni fa nel Sannio. Nell’omelia di padre Gianluca nella chiesa di Santa Maria Grazie ad Avellino ha detto ai fedeli, supportato dall’interprete in linguaggio Lis, poche parole invitando i fedeli ad un lungo minuto di raccoglimento e silenzio per salutare il piccolo. Poi l’invito alla fede e al senso vero di una cristianità che superi l’odio e la rabbia pregando per le anime di tutti quanti coinvolti in una vicenda così tragica. I parenti della donna in una lunga lettera hanno comunicato la loro assenza ai funerali del piccolo Diego per evitare tensioni con la famiglia del padre.

Diego, tre mesi, ucciso dalla sua mamma, Loredana, pochi giorni fa. La donna dopo averlo scaraventato in una scarpata lungo la Telesina, provando maldestramente a simulare forse un incidente ma in realtà vista da alcuni automobilisti in transito, secondo quanto riferito dall’autopsia, lo avrebbe finito a colpi di bastone. Avrebbe usato un ramo per finire con più colpi il piccolo di tre mesi. Intanto oggi in chiesa si è raccolta la comunità dei sordomuti irpini per dare l’ultimo saluto al piccolo e portare conforto al suo papà Antonello Fasulo. Poi la tumulazione. Nel cimitero di Avellino la salma del piccino riposerà in pace. Ma non c’è pace per parenti e amici della coppia. Troppe le domande inevase sul perché di tanta violenza e ferocia.