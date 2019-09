Allarme fondi europei, la Provincia in soccorso dei Comuni Il presidente Biancardi presenta lo sportello "Antenna Europa"

La Provincia di Avellino in campo con lo sportello Antenna Europa, un servizio per aiutare gli enti pubblici e privati a intercettare le opportunità di finanziamento con i fondi europei. A palazzo Caracciolo sarà aperto un help desk che raccoglierà le informazioni e darà un primo supporto.

“Sappiamo tutti che siamo molto carenti nell’intercettazione di queste misure – dichiara il presidente Biancardi - d’ora in poi saremo a disposizione degli enti e creeremo una struttura che sia a disposizione di tutti. In “Antenna Europa” ci sarà personale qualificato che studierà ogni caso che sarà sottoposto dai nostri sindaci per fare rete”. Questo è uno di quei servizi che si somma alla promozione del territorio e dell’assistenza. Saremo noi a presentare lo studio di fattibilità per provare a finanziare i progetti. Per i Comuni sarà a costo zero".

Intanto Biancardi va avanti spedito con il progetto Fondazione Turismo. L'interlocuzione con la Regione è ben avviata, presto in irpinia sarà varato un progetto pilota. “Manca comunicazione, manca una visione globale della promozione del territorio. Dobbiamo lavorare su questo, mettere in mostra tutto quello che facciamo per far sì che le statistiche nazionali non ci releghino più all’ultimo posto. E’ bene creare una banca dati dinamica, così tutto quello che accade in Irpinia sarà conosciuto”.