Down Tour, il sindaco cameriere in pizzeria per una sera Gianluca Festa ieri sera ha servito pizze a tutti i ragazzi del Down Tour ospiti in città

Servire pizze e farlo con amore, per degli ospiti davvero speciali. Quasi due ore di lavoro per il sindaco Gianluca Festa che ieri in una nota pizzeria di via Francesco Tedesco, Verdebasilico, si è reinventato cameriere, servendo ai protagonisti “Down Tour”, approdati in città, pizze calde, gustose e profumatissime. Sta riscuotendo grande successo ad Avellino: l’Associazione Italiana Persone Down sta festeggiando i suoi 40 anni di attività in camper, toccando 38 delle 54 sezioni locali in un viaggio iniziato il 21 marzo da Roma. Ieri sera i ragazzi dell’associazione hanno servito ai tavoli della pizzeria “Verdebasilico” di Avellino. A loro, si è aggiunto un cameriere d'eccezione: il sindaco Gianluca Festa. Nel video, le immagini della serata con il primo cittadino intento a servire le pizze. Una serata divertentissima per tutti. E il sindaco Festa non si è risparmiato. Molte le pause per concedersi qualche foto e scatti. E’ stato richiestissimo per i selfie dei ragazzi che si sono divertiti in una serata diversa e coinvolgente. Oggi, alle ore 18, si terrà un evento musicale nei pressi della villa comunale organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “IAMA” di Angela Ruggiero .

“Siamo contenti – afferma Gerardo Pepe – che la città di Avellino sia stata inserita nel tour nazionale a dimostrazione del fatto che in questi anni la nostra sezione locale ha lavorato bene, impegnandosi su vari fronti allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e creare occasioni di aggregazione ed inclusione sociale su tutto il territorio. C’è ancora tanto da fare ma siamo pronti ad andare avanti con entusiasmo e determinazione perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze meritano attenzione e rispetto. Cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza a partecipare alla tre giorni”

Emozionatissimo il sindaco Festa commenta: una serata che porterò sempre nel mio cuore. Devo ammetterlo, è stato faticoso, ma i sorrisi e abbracci dei ragazzi mi hanno regalato un’emozione davvero grande. Avanti così. Iniziative come queste sono necessarie per cementare un vero sviluppo sociale e solidale della nostra comunità”.

Una lunga ed entusiasmante staffetta che sta animando le piazze italiane allo scopo di incontrare quante più persone possibili e raccontare loro le qualità e le potenzialità delle persone con la sindrome di Down.

Il camper, proveniente da Napoli, è arrivato ad Avellino, precisamente nei pressi della villa comunale lungo Corso V. Emanuele, domenica 22 settembre alle ore 18.30 e sosterà nel capoluogo irpino fino ad oggi per poi ripartire alla volta di Caserta.