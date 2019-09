Rione San Tommaso piange Salvatore. "Addio piccolo guerriero" Il piccolo si è spento a soli 17 mesi dopo un lungo calvario

Una tragedia senza fine. Avellino piange il piccolo Salvatore, morto dopo un lungo calvario, a soli 17 mesi. Il piccino lottava da tempo, purtroppo nelle scorse ore il suo cuoricino si è fermato per sempre . Un piccolo guerriero, Salvatore, che da quando di mesi ne aveva solo 4 ha lottato per la vita. La comunità di rione San Tommaso si è stretta intorno ai familiari. Il piccino si è spento a casa sua dopo mesi di trafile e percorsi curativi tra molti ospedali. Tutto inutile. Ora si aspettano i funerali per potergli dare l’ultimo saluto.