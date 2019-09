"Il pianeta è nostro": il Global Strike infiamma Avellino Studenti con cartelli e studenti in piazza contro i cambiamenti climatici

Gli studenti ancora in piazza per l’ambiente: il terzo global strike ha colorato di verde anche le strade di Avellino. Erano un migliaio nel capoluogo irpino per chiedere immediati interventi per fermare i cambiamenti climatici. “Oggi ci prendiamo il futuro che inquinamento e cambiamenti climatici ci stanno rubando. Vogliamo l’immediata riconversione del sistema produttivo. Non basta parlare di Green New Deal, vogliamo investimenti concreti e che questa riconversione la paghi chi ha inquinato per anni!

"Intanto ha pagato l’attivismo di questi mesi – dichiara la referente provinciale di Fridays For future Maria Pia OLiviero - ieri in Consiglio comunale il Comune di Avellino ha dichiarato l’emergenza climatica ambientale”. Striscioni e cartelli alla mano, la marea verde è partita alle 10 dal Tribunale per poi snodarsi lungo via De Conciliis e Corso Vittorio Emanuele e raggiungere Piazza Libertà dove la manifestazione si è conclusa con un’assemblea pubblica. A sfilare con i ragazzi anche tanta gente comune, associazioni e sindacati.