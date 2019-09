In 10mila per la Camminata. De Luca: valanga rosa bellissima Il dottore Iannace: marciamo per la prevenzione e ricordiamo che purtroppo non ce l'ha fatta

Anche il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato alla Camminata Rosa organizzata questa mattina in Irpinia dal dottore Carlo Iannace con le donne delle Amdos e Amos irpine. «Sconfiggere le malattie oncologiche è possibile - ha detto De Luca -. Il segreto è diffondere e far crescere la cultura della prevenzione. La Regione Campania è in prima linea: screening gratuiti per le donne, per la popolazione esposta a maggiori rischi e valorizzazione delle straordinarie competenze che abbiamo nella nostra sanità». Partenza da Mercogliano e arrivo ad Avellino. Oltre diecimila le presenze. Una sesta edizione che ha emozionato tutti. In chiesa un lungo applauso ha salutato il senologo Iannace, simbolo della sanità buona, virtuosa e impegnata nel sociale.

«Non ci sono parole - ha dichiarato Iannace al termine della manifestazione che aveva come madrina la vincitrice di The Voice, Carmen Pierri - per descrivere l’importanza di questa giornata. Oggi siamo qui a marciare per la vita ma anche per ricordare chi, purtroppo, non ce l’ha fatta ma resta nei nostri cuori. Ci vediamo alla settima edizione». Hanno partecipato anche numerosi sindaci, rappresentanti delle istituzioni, dell'Asl di Avellino e dell'azienda ospedaliera Moscati, la presidente del consiglio regionale Rosa D'Amelio. Una edizione speciale e plastic free con migliaia di borracce rosa, che diventano il simbolo della lotta per la vita e per la salute in Campania.

«Una valanga rosa, bellissima, questa mattina ha invaso le strade di Avellino e Mercogliano per ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce sono le prime armi a nostra disposizione per sconfiggere le patologie tumorali, in particolare quelle femminili - ha spiegato De Luca -. In Campania abbiamo delle professionalità in campo oncologico che sono di valore mondiale. Rivolgendosi presso le Asl i controlli sono gratuiti. Dobbiamo promuovere gli screening a tappeto. Arrivando in tempo si può guarire». Il lancio di palloncini che negli anni scorsi ha salutato la chiusura della Camminata rosa ha quest’anno lasciato il posto ad una salva di coriandoli rosa che hanno colorato il cielo sopra la chiesa del Rosario ad Avellino. Una esplosione di colori accompagnata dal brano di Vasco Rossi Io sono ancora qua.

Più di tremila le borracce "rosa" acquistate dai partecipanti alla giornata (il cui ricavato, così come quello dei kit, sarà devoluto interamente al Crom di Mercogliano). La VI Camminata Rosa è quella del nuovo record di presenza.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Rosetta D’Amelio: ha detto diventeremo l’oceano della speranza. - ha dichiarato alla partenza della marcia - Noi, come Istituzioni, stiamo lavorando e dobbiamo fare di più per trovare risorse per la prevenzione. Se salviamo una vita umana abbiamo fatto una parte del nostro dovere»).Oltre al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ospite d’onore di questa edizione al corteo hanno partecipato numerosi sindaci della provincia (dai "padroni di casa" Vittorio D’Alessio e Gianluca Festa, passando, tra le altre, per le fasce tricolori di Ariano Irpino, Monteforte, Contrada, Montefredane, Teora, Villamaina e Cassano Irpino), il consigliere regionale Maurizio Petracca, il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante, e quello del Moscati, Renato Pizzuti, il consigliere provinciale Caterina Lengua, la senatrice Sandra Lonardo e l’ex deputato Angelo Antonio D’Agostino.