Pane in piazza da Milano a Montella in onore di San Francesco Il panificatore Nicola Ciarcia porta avanti la sua missione benefica

Il panificatore Nicola Ciarcia porta avanti la missione della manifestazione benefica milanese, che tornerà a Maggio 2020, donando pane al Convento dei Cappuccini di Folloni in occasione della celebrazione di uno dei miracoli del Santo di Assisi.

Nella festa dedicata a San Francesco d'Assisi, oggi 4 Ottobre, Pane in piazza, la manifestazione benefica che si svolge ogni anno a Milano in piazza Duomo, a Maggio, per iniziativa dei Frati Cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore con la Famiglia Marinoni, porta il suo messaggio di impegno missionario, pace e solidarietà proprio nel convento di Folloni a Montella, fondato dallo stesso San Francesco. E lo fa ricordando uno dei più amati episodi miracolosi attribuiti al Poverello di Assisi.

Si racconta che durante il rigido inverno del 1224, i frati francescani del convento di Folloni a Montella, assediati dalla neve e dai lupi, sarebbero morti di fame se un angelo inviato da San Francesco, che si trovava alla corte del re Luigi IX, non avesse portato pane. L'alimento fu trovato sul portone in un sacco di tela inequivocabilmente inviato dal Santo perché contrassegnato con il Giglio di Francia.

Dopo più di 700 anni, l'angelo tornerà a sorpresa al Convento di Folloni oggi, durante la celebrazione della ricorrenza, nei panni del panettiere di Avellino Nicola Ciarcia,considerato l'Alfiere di 'Pane in Piazza'.Ciarcia,accompagnato dalle autorità locali,e tra lo stupore dei frati, stasera alle 18.30busserà al portone consegnando nelle mani di Padre Paolo, Superioredel convento, proprio un sacco di pane con lo stemma di Francia.

"Vorrei così onorare la memoria del Patrono d'Italia e allo stesso tempo contribuire a tenere viva la rete di solidarietà da cui nasce Pane in Piazza, dove centinaia di panettieri arrivano da tutta Italia per produrre h24 le loro specialità contribuendo alla raccolta fondi a favore dei progetti del Vicariato di Harar in Etiopia, guidato dal Cappuccino Monsignor Angelo Pagano, per creare lavoro e dar da mangiare ai più poveri", ha spiegato Ciarcia.

L'iniziativa è stata ovviamente benedetta dai Missionari Cappuccini di Piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano che insieme a Cesare Marinoni, hanno invitato i confratelli di Avellino a partecipare alla prossima edizione!