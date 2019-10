Chissà se porta jella un gatto nero in ambulanza?/VIDEO La curiosità

Chissà se porta jella un gatto nero che si infila in una ambulanza? Di sicuro, superstizione a parte, saranno rimasti di sale gli operatori del mezzo sanitario quando a bordo si sono ritrovati il felino dal pelo nero che cercava a quanto pare solo un sicuro ricovero in un posto non certo di fortuna! E' accaduto ad Ariano Irpino, mentre era in atto un intervento di soccorso da parte del 118, nell'abitazione di un'anziana. La scena non è passata inosservata a chi era sul posto. E alla fine, dopo quel essere salito a bordo, il gatto nero ha rinunciato ad un insolito giro in ambulanza...