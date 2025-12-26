Muore nel giorno di Natale a 34 anni, la tragedia di Gaetano: Ora sei un angelo Castelvetere sul Calore, oggi i funerali del 34enne stroncato da un malore improvviso

Castelvetere sul Calore è sotto choc per la morte di un 34enne del posto, stroncato da un malore improvviso nel giorno di Natale. Gaetano Maria Brogna è venuto a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari, ieri all'alba. Era a casa sua, Gaetano, quando si è sentito improvvisamente male. A nulla sono serviti i soccorsi dei familiari e del 118. Il cuore di Gaetano Maria Brogna si è fermato improvvisamente e in pochi attimi la tragedia si è consumata. Il dolore ha travolto l'intera comunità nei giorni di festa, sui social si è scatenata una comprensibile ondata di ricordi, commozione e cordoglio.

"Tanù sei entrato nella nostra vita come un raggio di sole ricco di sensibilità , una bontà fuori dal comune,disponibile, sempre con quel sorriso , un proporti verso il cliente sempre affabile, sempre pronto a comunicare con garbo, a volte ti guardavo e mi chiedevo se esistevi veramente o eri un miraggio...oggi mi rendo conto che non eri affatto per questa terra no... Gesu con la sua nascita è venuto a prenderlo quel cuore perché serviva in paradiso Per me figlio caro, si perché sei come un figlio per me,rimarrai qui nel mio cuore e quando un giorno ci rivedremo ci abbracceremo come abbiamo sempre fatto". Scrive Carmela.

Gaetano lascia il genitori Giuseppe e Giovanna, la sorella Carmen il cognato, le nipoti, la nonna Rosa, i cugini, gli zii e parenti tutti. I funerali , che sono stati coordinati dalla Cfg Italia, si terranno nella chiesa di San Lorenzo, oggi 26 dicembre 2025, alle ore 15 a Castelvetere sul Calore.