Nuovo smottamento a Montevergine, Il sindaco: "I lavori riprenderanno presto" Il sindaco D'Alessio: nella notte la frana, provincia al lavoro

Un nuovo movimento franoso ha travolto la strada provinciale per Montevergine. Sono stati per questo sospesi, temporaneamente, i lavori della ditta incarica di mettere in sicurezza i 4 tornanti che collegano Mercogliano al Santuario della Madonna di Montevergine. Le piogge degli ultimi giorni, infatti, hanno incrementato il rischio di instabilità del costone e un nuovo smottamento. A spiegare la situazione il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio.

“Le condizioni meteorologiche recenti hanno purtroppo aggravato la situazione del movimento franoso, abbiamo dovuto sospendere i lavori, in attesa di una nuova progettazione - spiega D'Alessio -. Siamo sempre con il fiato sospeso. Ogni volta che si creano condizioni di maltempo battente i nostri occhi sonmo rivolti alla montagna, al Santuario. Ho sentito i tecnici, la Provincia si è subito attivata per riassettare il progetto e sono stato rassicurato sulle tempistiche. Ci auguriamo che gli interventi finiranno per garantire i collegamenti per Pasqua, come annunciato. ".