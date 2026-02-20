Felice Vitillo: "Non vogliamo che il cinghiale scavi in villa? Ecco cosa fare" La soluzione è semplice e realizzabile in pochi minuti

"Non vogliamo che il cinghiale scavi prato e aiuole in villa? Basta alzare di poco il muretto in pietra lungo viale Tigli, di fronte al botteghino del settore ospiti dello stadio Silvio Renzulli.

Questa è l'unica soluzione da adottare nell'immediato. E se necessario chiudere il cancello secondario, per intenderci ingresso campo da bocce, almeno nelle ore notturne".

La proposta arriva dall'animalista Felice Vitillo. "Non servono interventi fantascienza. E' un animale libero".

E dopo via Adinolfi e piazza Duomo, un altro cinghiale è stato avvistato stamane alle 6.30 lungo via Capezzuti e via Annunziata. L'animale sarebbe sbucato dalla bretella Russo-Anzani. "Ci sono anziani e bambini - ci dice un residente - e poco distante una scuola, bisogna intervenire".

Un dato è certo. I cinghiali sembra che si siano divisi il territorio, intenzionati sempre poù a dare filo da torcere a tutti!