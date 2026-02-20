Avellino, centrodestra e simboli alle comunali. "Aspettiamo il tavolo regionale" La segretaria irpina di Fdi Fruncillo: c'è un regolamento, intanto aspettiamo il tavolo regionale

Il centrodestra avellinese è alle prese con i nodi da sciogliere per le prossime sfide elettorali, tra confronti, scelta del candidati e schieramenti da mettere in campo. Stallo dell'interpartitico cittadino in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Da un lato c'è Livio Petitto che pungola il viceministro Cirielli nei corridoi di Palazzo Santa Lucia, in una conversazione informale, sulla questione dei simboli, dall'altro Cirielli che gli risponde secco: «Senza simboli ognuno va per i fatti suoi». E' il regolamento chiarisce la coordinatrice irpina di Fratelli d'Italia Ines Frungillo. “Le interlocuzioni avvenute nelle scorse settimane, nel corso dei tavoli che si sono aperti nel centrodestra i temi sono rimasti invariati – spiega Fruncillo -. Attendiamo dell'esito che avverrà a breve nel tavolo regionale, nel corso del quale si definiranno i parametri in relazione alla composizione della coalizione. Per quello che riguarda i simboli e la presenza degli stessi nelle competizioni elettorali comunali è prevista dal nostro regolamento. Intanto lavoriamo alla lista unitaria da mettere in campo alle prossime elezioni provinciali ad Avellino.