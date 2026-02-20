Avellino, D'Agostino: "Tutti uniti verso il nostro obiettivo" Il patron: "Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta"

Predica unità Angelo Antonio D'Agostino, patron dell'Avellino che ha introdotto la conferenza stampa di Davide Ballardini. Il numero uno del club biancoverde, nel ringraziare Raffaele Biancolino ed il suo staff per il lavoro svolto in questi anni, ha "inaugurato" una nuova pagina di storia. "Intraprendiamo questo nuovo percorso, ringraziando chi c’è stato fino ad ora. Era giunto il momento di voltare pagina, ora scriviamo una nuova pagina sportiva. In questi giorni ci sono state tante situazioni, alla fine siamo giunti alla scelta di cambiare i vertici della parte tecnica in quanto non stavamo seguendo più una logica. Ci auguriamo che tutto vada bene, vi chiedo di essere compatti come lo eravamo all’inizio. Noi siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi iniziali, forse un po’ in ritardo ed è per questo che abbiamo cambiato la parte tecnica. Ci auguriamo che la scelta fatta porti i frutti sperati. Ma dobbiamo essere un unico gruppo e inseguire lo stesso obiettivo".