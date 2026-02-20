Regia unica per il carnevale irpino: oggi il tavolo di confronto a Monteforte A confronto tutti coloro che tramandano il rito identitario

Mercogliano, Teora, Montemarano, Forino, Serino, Pago Vallo Lauro, Taurano e, ovviamente, Monteforte. Sono solo alcuni dei Carnevali irpini che hanno risposto all’appello lanciato dal comune di Monteforte Irpino guidato dal sindaco Fabio Siricio, in collaborazione con Roberto D’Agnese, referente per la Campania del centro coordinamento maschere italiane e da tempo impegnato nella mappatura mondiale dei Carnevali, per creare un brand ed una regia unica del “Carnevale Irpino 2027”.

Questa sera si terrà il primo tavolo di confronto tra gli organizzatori dei vari carnevali irpini e le rispettive amministrazioni comunali presso il municipio di Monteforte. Saranno presenti anche i figuranti dei vari carnevali, per rendere ancor più suggestiva l’atmosfera.

L’obiettivo è quello di riflettere sul valore del rito comunitario e su come trasmettere questo patrimonio alle nuove generazioni. Per questo motivo, si organizzeranno, a partire già dal mese di settembre, di comune accordo, iniziative da tenersi nelle scuole e in altri luoghi deputati, oltre ad una serie di manifestazioni che possano portare su tutto il territorio della provincia di Avellino e della Campania i carnevali Irpini.

Quello di oggi è il primo tavolo di confronto, l’iniziativa è un work in progress aperto a tutti, per creare un “Carnevale Irpino 2027”.