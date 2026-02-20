Avellino, Aiello: "La responsabilità è di tutti, Biancolino è nella storia" Il ds dei Lupi: "Ballardini è l'uomo giusto, può rilanciarsi in una piazza importante"

"Ci auguriamo che Avellino sia la piazza giusta per consentire a Davide Ballardini di avere continuità ed iniziare un progetto dall'inizio". Lo ha detto il direttore sportivo dei Lupi, Mario Aiello nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico biancoverde. "Avevamo già approcciato qualche profilo, c’erano discorsi anche abbastanza avanzati. La sua opportunità è nata all’improvviso, non era facile immaginare che un allenatore che ha fatto sempre la serie A potesse accettare un progetto come il nostro. Quello che ci ha totalmente spinto a chiudere è stato l’approccio umile che abbiamo avuto. Lui aveva visto qualche partita e quasi si aspettava una chiamata. Pensiamo e ci auguriamo che possa essere la persona giusta. Vuole rimettersi in gioco, può farlo in una piazza importante come Avellino e che può dargli la possibilità di rilanciarsi", ha spiegato Aiello che ha poi parlato del rendimento avuto dall'Avellino.

"A Monza per 70’ si è visto un ottimo Avellino, abbiamo lasciato il pallino a loro ma abbiamo risposto colpo su colpo. Con il Pescara, forse, è stata la prima volta che a risultato negativo è corrisposto anche una prestazione negativa. Nel calcio può succedere. Abbiamo tutti la responsabilità di quel passo falso, dobbiamo ripartire da lì e invertire la tendenza, augurandoci di fare sempre meglio".

Sul rapporto con Biancolino: "Sono emotivamente molto coinvolto, il mio auspicio è che fino all’ultimo si potesse andare avanti. Mai avevo messo in piedi un piano B fino a domenica perché ero speranzoso e convinto che bastava poco per andare avanti. Molto spesso all’inizio possono esserci strascichi emotivi. L’essenziale sono i bei momenti vissuti insieme ed i risultati raggiunti. Lui già era nella storia del club come calciatore, lo sarà anche come allenatore. Ha pagato l’allenatore ma chiaramente è anche mia la responsabilità. Le decisioni vengono prese dalla proprietà, ora dobbiamo cambiare rotta, portare questa squadra verso gli obiettivi e guardare al futuro con le basi di quest’anno".