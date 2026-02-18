Ariano: un insolito ospite mattutino in piazza Duomo Animali selvatici che si spingono sempre di più verso i centri abitati alla ricerca di cibo

Si è incamminato prima lungo la faticosa salita di via Adinolfi, davanti alla sede della Cisl a quell'ora ancora chiusa e poi verso piazza Duomo, per una toccata e fuga velocissima tra la farmacia e la basilica cattedrale, lungo via Roma.

A notare, l'insolito ospite, sono stati soprattutto gli amanti della camminata mattutina in centro e qualche commerciante.

Non ha ancora un nome, il sostituto di Pasqualone, ma qualcuno lo ha già bettezzato "Oto". Un camminatore, secondo i più informati. C'è chi lo avrebbe visto all'alba nel rione Valle al buio, provenire dalla vallata di Capocastagno.

Su questo versante per la verità non frequentemente, rispetto a via Lusi, viale Tigli e villa comunale dove da alcuni giorni si contano i danni delle scorribande del nuovo pasqualone di turno. Il grande pratone è irriconoscibile a causa delle varie buche scavate.