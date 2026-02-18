Avellino, lutto a Borgo Ferrovia: addio ad Alfonso Santosuosso Il cordoglio nel rione

Il quartiere di Borgo Ferrovia è in lutto per la morte Alfonso Sontosuosso. Sontosuosso, conosciuto per il suo impegno nella vita sociale del quartiere, è stato descritto come una "luce" che ha illuminato le strade del borgo e un "sorriso" che ha intrecciato le storie di numerosi concittadini. Il suo impegno per la comunità e la sua dedizione all'associazione, nella quale era un membro attivo, sono stati apprezzati da tutti coloro che lo conoscevano.

Evento rinviato per lutto

Dolore e cordoglio nel quartiere dove in segno di cordoglio la manifestazione la Corrida, l' evento tradizionale previsto per giovedì 19 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione di posticipare la manifestazione è stata presa all'unanimità dall'Associazione per Borgo Ferrovia, come segno di rispetto nei confronti della famiglia Sontosuosso e di tutta la comunità. L'annuncio del lutto è stato dato attraverso una nota ufficiale dell'associazione: "Gli abbiamo voluto un bene profondo, come le radici che ancorano il nostro borgo alla terra", si legge nel comunicato.