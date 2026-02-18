Rotondi, lavoro sommerso e reati ambientali: sospesa attività I controlli di Carabinieri sul territorio irpino

I carabinieri di Cervinara, unitamente ai NIL di Avellino ed in sinergia con la linea territoriale, dopo un controllo presso un’azienda sita nel Comune di Rotondi (AV), hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna di 45 anni, in qualità di titolare di una società meccatronica. Nello specifico gli operanti accertavano che l’attività veniva esercitata in assenza di autorizzazione unica ambientale ed in assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Inoltre i militari riscontravano la presenza di lavoro sommerso e la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali motivi venivano elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 50.000 euro. Infine si procedeva al sequestro di alcuni forni adibiti a verniciatura ed al sequestro di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati oltre alla sospensione dell’attività. I controlli continueranno senza sosta a tutela della collettività e dell’ambiente.