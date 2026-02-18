Avellino cultura in città, "Lumière & Musique" si sposta al Duomo

Cambio di location per lo spettacolo in programma per giovedì 19 febbraio

avellino cultura in citta lumiere musique si sposta al duomo

Inizialmente previsto presso la Cripta del Duomo

Avellino.  

In occasione degli ultimi appuntamenti della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia Srl, si forniscono indicazioni aggiornate relative agli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026.

Si comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo “Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”, in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00.

Vista la straordinaria richiesta di partecipazione e l’esaurimento delle prenotazioni in pochi minuti, l’evento — inizialmente previsto presso la Cripta del Duomo — si terrà presso il Duomo di Avellino, location che consentirà di ampliare significativamente la capienza e permettere la partecipazione di un pubblico più ampio.

A tal fine, mercoledì 18 febbraio alle ore 17:00 sarà riattivato il link della prenotazione con ampliamento della capienza. Le persone già in possesso della prenotazione effettuata in data odierna non dovranno effettuare una nuova prenotazione: il titolo di ingresso già emesso resta pienamente valido.
 

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, un biglietto a persona, fino ad esaurimento posti. 

Ecco quando prenotare

I link saranno pubblicati alle ore 17:00 di due giorni prima di ciascun evento (salvo diversa comunicazione, come nel caso del concerto del 19 febbraio).

Dove prenotare

Eventbrite: digitare esclusivamente il nome dell’artista o dello spettacolo nella barra di ricerca Eventbrite. Sito del Comune di Avellino: sezione “Focus Eventi”, con link diretto alla prenotazione su Eventbrite.

Si consiglia di stampare il biglietto o averlo disponibile sul proprio smartphone per facilitare le operazioni di accesso. La prenotazione garantisce il posto fino all’orario di inizio spettacolo; eventuali posti liberi saranno successivamente assegnati al pubblico presente in sala senza prenotazione.

 

CALENDARIO EVENTI DELLA SETTIMANA

Giovedì 19 febbraio 2026 – ore 21:00
Duomo di Avellino
“LUMIÈRE & MUSIQUE: LA MUSICA DEL GRANDE CINEMA A LUME DI CANDELA”

Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00
Teatro Eliseo
JAVIER GIROTTO & VINCE ABBRACCIANTE - DUO

Sabato 21 febbraio 2026 – ore 21:00
Teatro Eliseo
“THAT’S NAPOLI” LIVE SHOW
Ideato e diretto dal M° Carlo Morelli

Domenica 22 febbraio 2026 – ore 20:00
Chiesa del SS Rosario
GENNARO DESIDERIO & Laura Cozzolino
“NOTE DEL MIO CAMMINO…” Concerto per violino e pianoforte

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali della rassegna e del Comune di Avellino.

