Avellino cultura in città, "Lumière & Musique" si sposta al Duomo

In occasione degli ultimi appuntamenti della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia Srl, si forniscono indicazioni aggiornate relative agli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026.
Si comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo “Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”, in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00.
Vista la straordinaria richiesta di partecipazione e l’esaurimento delle prenotazioni in pochi minuti, l’evento — inizialmente previsto presso la Cripta del Duomo — si terrà presso il Duomo di Avellino, location che consentirà di ampliare significativamente la capienza e permettere la partecipazione di un pubblico più ampio.
A tal fine, mercoledì 18 febbraio alle ore 17:00 sarà riattivato il link della prenotazione con ampliamento della capienza. Le persone già in possesso della prenotazione effettuata in data odierna non dovranno effettuare una nuova prenotazione: il titolo di ingresso già emesso resta pienamente valido.
Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, un biglietto a persona, fino ad esaurimento posti.
Ecco quando prenotare
I link saranno pubblicati alle ore 17:00 di due giorni prima di ciascun evento (salvo diversa comunicazione, come nel caso del concerto del 19 febbraio).
Dove prenotare
Eventbrite: digitare esclusivamente il nome dell’artista o dello spettacolo nella barra di ricerca Eventbrite. Sito del Comune di Avellino: sezione “Focus Eventi”, con link diretto alla prenotazione su Eventbrite.
Si consiglia di stampare il biglietto o averlo disponibile sul proprio smartphone per facilitare le operazioni di accesso. La prenotazione garantisce il posto fino all’orario di inizio spettacolo; eventuali posti liberi saranno successivamente assegnati al pubblico presente in sala senza prenotazione.
CALENDARIO EVENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì 19 febbraio 2026 – ore 21:00
Duomo di Avellino
“LUMIÈRE & MUSIQUE: LA MUSICA DEL GRANDE CINEMA A LUME DI CANDELA”
Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00
Teatro Eliseo
JAVIER GIROTTO & VINCE ABBRACCIANTE - DUO
Sabato 21 febbraio 2026 – ore 21:00
Teatro Eliseo
“THAT’S NAPOLI” LIVE SHOW
Ideato e diretto dal M° Carlo Morelli
Domenica 22 febbraio 2026 – ore 20:00
Chiesa del SS Rosario
GENNARO DESIDERIO & Laura Cozzolino
“NOTE DEL MIO CAMMINO…” Concerto per violino e pianoforte
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali della rassegna e del Comune di Avellino.