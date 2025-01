Ariano, il cinghiale continua a fare danni in villa: pronta la telenarcosi Stamane è previsto un nuovo approccio alla questione da parte di tutti gli organi competenti

Una donna caduta a terra per trarre in salvo il suo cane a contatto con un cinghiale, prato scavato in più punti fino diventare irriconoscibile, polemiche e indignazione. Tiene banco ad Ariano Irpino la storia del cinghiale in villa comunale.

Stamane è previsto un nuovo approccio alla questione da parte dell'Asl, Criuv, ufficio regionale caccia, polizia municipale. Il sindaco Enrico Franza ha avuto un colloquio con il questore di Avellino e il servizio veterinario dell'Asl. Non c'è stata alcuna omissione fanno sapere da palazzo di città.

L'intento è di risolvere la questione nell'interesse di tutti e nel migliore modo possibile. Pur non essendosi dimostrato finora mai aggressivo, l'animale dovrà essere catturato mediante telenarcosi e nel momento in cui verrà effettuata l'operazione, il parco verde dovrà restare completamente chiuso, a causa di possibili reazioni, pur trattandosi di una tecnica indolore e non violenta.

La gabbia posizionata nella parte bassa della villa, nonostante l'impegno e la buona volontà degli addetti ai lavori, non ha prodotto finora alcun risultato. Il cinghiale l'ha schivata, complice anche la mancata collaborazione da parte dei cittadini. In più di un'occasione è stata addirittura manomessa.