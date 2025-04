Avellino-Monopoli 1-0, Lescano: "Un boato pazzesco al gol" "Avellino è stata la decisione migliore che potevo prendere nella mia carriera"

"Non ho pensato al gol che mancava in questi giorni. Non avevo avuto occasioni nelle ultime gare. Oggi mi hanno costruito un’ottima chance e sono felice di aver realizzato il gol decisivo". Così Facundo Lescano si è espresso al termine di Avellino-Monopoli 1-0: "Mi sono subito calato in questa realtà, sono entrato in una rosa forte. Passo dopo passo ho capito cosa occorreva. Non ero abituato alla lotta, ma lo faccio con piacere. La squadra è unita, tutti corrono ed è giusto dare l'esempio. Sono stato fortunato a incontrare un mister che ha saputo inquadrare gli aspetti utili per me e per la squadra. Ci siamo confrontati e abbiamo trovato il giusto equilibrio. Il coro di Patierno? Un leader di questa squadra, ma ora testa alla prossima sfida. Il gol? Pesantissimo, alla rete ho sentito un boato pazzesco. Viviamo in un’atmosfera clamorosa con tanti tifosi che ci spingono. Avellino è stata la scelta migliore che potevo fare nella mia carriera. La B? Dobbiamo lavorare, non c'è ancora l'aritmetica. Affronteremo il Sorrento per vincere. Siamo stati bravi in tante situazioni. Il Trapani? Ho un bel rapporto, hanno vinto, mi fa piacere. Con Aronica anche è un bellissimo rapporto. Tifo per loro nei playoff”.