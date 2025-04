Scandone Avellino ko contro l'Angri Pallacanestro (74-71) Coach Sanfilippo: "Dobbiamo essere più incisivi in attacco"

Sconfitta sul parquet dell'Angri Pallacanestro con il risultato di 74-71 per la Scandone Avellino. "Abbiamo fatto una grande gara difensiva, peccato per qualche singola sbavatura. Dobbiamo essere più incisivi in attacco per poter portare a casa questo genere di partite": ha spiegato il coach degli irpini, Nino Sanfilippo. Giovedì la Scandone affronterà la Virtus Matera in trasferta.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Angri Pallacanestro - Scandone Avellino 74-71

Parziali: 27-22, 15-13, 14-20, 19-16

Angri: Borciu 6, Montella, Malkic 13, Granata, Martinez 24, Valle 9, Mastrototaro, Borriello, Milojevic 13, Quattara, Bonanni 9. All. Chiavazzo

S. Avellino: D’Offizi 2, Cantone 14, Zanini 5, Iannicelli, Trapani 6, Soliani 6, Stefanini 15, Pichi 5, Jaskus 13, Stentardo 5, Iacorossi. All. Sanfilippo