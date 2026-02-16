Ariano: villa comunale irriconoscibile, ci risiamo con l'incubo cinghiale La scoperta è stata fatta all'alba dagli amanti della camminata

Villa comunale di nuovo devastata dalle scorribande dei cinghiali. La scoperta è stata fatta all'alba dagli amanti della camminata. Si tratterebbe di un esemplare di grosse dimensioni, proveniente dal versante viale tigli, fontananuova.

Dopo mesi di calma apparente e dei danni provocati dal suo predecessore "pasqualone", che tanto aveva fatto parlare di sè, ci risiamo. Il grande pratone, che ha subito i danni maggiori è di nuovo irriconoscibile.

"Ha lavorato meglio di un escavatore - ci dice un avventore - e ora la speranza è che non inizi una nuova snervante telenovela. Si faccia qualcosa immediatamente prima che i danni possano essere anche maggiori oltre alle conseguenze per chi frequenta quotidianamente la villa".

Stamane è previsto un sopralluogo da parte dell'area tecnica e polizia municipale per valutare il da farsi di concerto con il servizio veterinario dell'Asl competente in materia.