Avellino, al Moscati la prenotazione è trasparente: doppio schermo al Cup Uno schermo in più rivolto all'utente garantisce trasparenza

Prenotazione trasparente al Moscati, doppio schermo per seguire in tempo reale ogni passaggio della prenotazione. Una novità agli sportelli Cup Ticket della Città Ospedaliera di Avellino e del plesso Landolfi di Solofra: il Servizio Informativo Aziendale (Sia) ha installato, in ogni postazione, un secondo monitor. Accanto allo schermo dell’operatore, è stato posizionato un altro monitor dedicato esclusivamente all’utente allo sportello. Un display personale, orientato verso il banco poggiamano del cittadino, che riproduce in tempo reale le operazioni effettuate dall’operatore: prenotazioni, disdette, modifiche e qualsiasi altra procedura. L'utente può seguire ogni passaggio in modo chiaro e condiviso. Il tutto nel pieno rispetto della privacy: il monitor è visibile solo alla persona allo sportello, non agli utenti in attesa.

Un piccolo intervento tecnologico che rafforza un grande principio: una sanità sempre più trasparente, partecipata e consapevole.