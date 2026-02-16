Ariano: non c'è pace per la pubblica illuminazione nel rione Martiri C'è qualcosa che non va da diversi giorni ad oltranza in tutto il quartiere

C'è qualcosa che non va da diversi giorni ad oltranza in tutto il quartiere Martiri ad Ariano Irpino, nuovo e vecchio.

L'assessore Toni La Braca, da noi stesso contattato è intervenuto più volte di concerto con il settore manutenzione. Le segnalazioni sono diverse.

Così Giancarlo Guardabascio solo qualche ore fa: "Sono quattro sere che ai Martiri vecchi non funziona l'illuminazione in strada, zona scuola Giulio Lusi. E' stato anche segnalato ma dopo quattro giorni ancora buio totale. La parallela sotto di noi, l'illuminazione è funzionante. Dietro, invece, per intenderci, costruzioni Pannese è buio totale.

Giovedì scorso era stata volta della zona Martiri, alle spalle di via Vinciguerra, dove dopo un intervento di manutenzione la situazione è di nuovo precipitata. Qualche settimana prima, nello stesso rione, sempre sul versante Rotatoria ed ex casette asismiche. Si spera che la situazione possa essere risolta al più presto in maniera definitiva. E da via Villa Caracciolo, un coro unanime: "Non si vede più nulla qui".