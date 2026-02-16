Ariano, avviata petizione su piazza plebiscito: torni la statua del Parzanese La richiesta è della Confcommercio di Ariano Irpino ed è diventata in poco tempo virale.

"Riportiamo la statua di Pietro Paolo Parzanese in piazza Plebiscito". La richiesta è della Confcommercio di Ariano Irpino ed è diventata in poco tempo virale.

"La piazza è il cuore della nostra Ariano. È il luogo dove ci incontriamo, dove viviamo la città, dove si custodisce la nostra memoria.

La statua di Pietro Paolo Parzanese, poeta e figura simbolo della nostra storia, deve tornare nella sua storica collocazione in piazza.

Non è solo un monumento: è identità, cultura, appartenenza". Confcommercio Ariano Irpino lancia un appello all’amministrazione Comunale e a tutta la cittadinanza affinché si avvii un percorso per riportare Parzanese al centro della vita cittadina.

"Restituire la statua alla piazza significa restituire alla città un pezzo della sua anima". Da qui l'appello a sostenere la richiesta.

E oltre al Parzanese, da un nostro sondaggio, la stragante maggioranza di arianesi ed emigranti sollecitano tra gli arredi urbani, la presenza di una fontana in una delle piazze in corso di realizzazione in città.

"Gli amministratori vanno e vengono e non possono decidere da soli per noi, in base ai loro gusti. Ogni piazza ha una fontana e non vediamo il motivo per cui ad Ariano, non possa essere realizzata".

Foto dalla pagina Concommercio Ariano Irpino.