Biancolino al capolinea, esonero pronto: i nomi per la panchina dell'Avellino Confronto immediato e strada tracciata per il futuro biancoverde

Confronto immediato, al termine di Avellino-Pescara 0-1: nelle prossime ore la società irpina ufficializzerà l'esonero di Raffaele Biancolino. Capolinea per il tecnico che dopo quattro promozioni da calciatore biancoverde il 19 aprile 2025 ha riportato i lupi in Serie B. Bilancio di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, tre di fila, quattro nelle ultime cinque giornate di campionato con la seconda peggior difesa del torneo: questi i numeri principali dopo 25 turni per un Avellino che ha solo tre punti di vantaggio sulla zona playout e che è reduce da una prova anonima. Il fanalino di coda Pescara ha centrato la prima vittoria esterna con il gol di Brugman al minuto 85 dopo una prestazione dell'Avellino priva della reazione tanto attesa al termine di una settimana vissuta con tutti i riflessi di quanto accaduto durante e dopo Avellino-Frosinone 1-3. Biancolino e i componenti dello staff tecnico hanno lasciato il "Partenio-Lombardi" alle 23.30 dalla porta carraia della Tribuna Terminio. Un quarto d'ora dopo anche il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha definito gli ultimi dettagli prima di abbandonare l'impianto sportivo di contrada Zoccolari: strada tracciata con la decisione di determinare il cambio in panchina. Il 7 luglio scorso l'Avellino aveva ufficializzato il rinnovo con Biancolino fino al 2028.

D'Angelo, Caserta, ma anche Pecchia

È subito scattato il toto allenatore. Già nei giorni scorsi filtrava il nome di Guido Pagliuca, ma l'ex tecnico della Juve Stabia, reduce dalla parentesi all'Empoli in avvio di stagione, sembra distante dalla prospettiva biancoverde. Tra i rumors in chiave Avellino c'è Luca D'Angelo (biennio allo Spezia con la promozione sfiorata nel giugno scorso e chiuso con l'esonero a novembre), Fabio Caserta (esonerato a novembre dal Bari) e anche Fabio Pecchia. Cresciuto nell'Avellino, biancoverde dal '91 al '93 prima di trasferirsi al Napoli e iniziare una lunghissima carriera da calciatore, costruita per tanti anni in A, ha ottenuto da tre promozioni in massima serie con il Verona, la Cremonese e il Parma. Con i ducali ha chiuso l'esperienza proprio un anno fa (il 17 febbraio 2025). In carriera ha vinto due panchine d'argento ed è stato il vice di Rafa Benitez al Napoli, al Real Madrid e al Newcastle.