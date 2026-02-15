Avellino-Pescara 0-1: tabellino e voti, Biancolino e calciatori contestati

Terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare per l'Avellino, battuto dal fanalino di coda Pescara con il risultato di 0-1 al "Partenio-Lombardi". La rete di Brugman certifica la fase e l'ulteriore prova anonima dei lupi. Biancoverdi in crisi e contestati dalla Curva Sud e dagli altri settori. Fase di riflessione che si riapre per la società irpina dopo una prestazione che non ha garantito quanto immaginato nelle ore precedenti alla gara. Domenica (ore 17.15) l'Avellino sarà ospite della Reggiana in trasferta.
Il tabellino
Serie B
Venticinquesima Giornata
Avellino-Pescara 0-1
Marcatori: 40' st Brugman
Avellino (3-4-1-2): Daffara 5,5; Enrici 5,5, Simic 5, Cancellotti 5 (15' st Palumbo 5,5); Missori 5, Besaggio 4,5, Sounas 4,5 (27' st R. Insigne 5), Sala 5; Le Borgne 5 (1' st Palmiero 5,5); Patierno 5 (15' st Pandolfi 5), Biasci 5 (27' st R. Russo 5,5). All. Biancolino 4. A disp. Iannarilli, Tutino, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Fontanarosa
Pescara (4-3-2-1): Desplanches (34' pt Saio); Letizia (33' st Gravillon), Capellini, Bettella, Cagnano (33' st Berardi); Caligara (28' pt Brugman), Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Profeta, L. Insigne, Acampora, Altare, Faraoni, F. Russo, Corbo
Arbitro: Calzavara
Ammoniti: Cancellotti (A), Cagnano (P), Biasci (A), Missori (A), Le Borgne (A), Olzer (P), Brugman (P), Gravillon (P)
Assistenti: Barone e Colaianni
Quarto ufficiale: Tremolada
VAR e AVAR: Meraviglia e Gualtieri
Recupero: 4' pt, 5' st