Avellino-Pescara 0-1: tabellino e voti, Biancolino e calciatori contestati Altra prova anonima per i lupi, nuova fase di confronto per la proprietà e la dirigenza

Terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare per l'Avellino, battuto dal fanalino di coda Pescara con il risultato di 0-1 al "Partenio-Lombardi". La rete di Brugman certifica la fase e l'ulteriore prova anonima dei lupi. Biancoverdi in crisi e contestati dalla Curva Sud e dagli altri settori. Fase di riflessione che si riapre per la società irpina dopo una prestazione che non ha garantito quanto immaginato nelle ore precedenti alla gara. Domenica (ore 17.15) l'Avellino sarà ospite della Reggiana in trasferta.

Il tabellino

Serie B

Venticinquesima Giornata

Avellino-Pescara 0-1

Marcatori: 40' st Brugman

Avellino (3-4-1-2): Daffara 5,5; Enrici 5,5, Simic 5, Cancellotti 5 (15' st Palumbo 5,5); Missori 5, Besaggio 4,5, Sounas 4,5 (27' st R. Insigne 5), Sala 5; Le Borgne 5 (1' st Palmiero 5,5); Patierno 5 (15' st Pandolfi 5), Biasci 5 (27' st R. Russo 5,5). All. Biancolino 4. A disp. Iannarilli, Tutino, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Fontanarosa

Pescara (4-3-2-1): Desplanches (34' pt Saio); Letizia (33' st Gravillon), Capellini, Bettella, Cagnano (33' st Berardi); Caligara (28' pt Brugman), Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Profeta, L. Insigne, Acampora, Altare, Faraoni, F. Russo, Corbo

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Cancellotti (A), Cagnano (P), Biasci (A), Missori (A), Le Borgne (A), Olzer (P), Brugman (P), Gravillon (P)

Assistenti: Barone e Colaianni

Quarto ufficiale: Tremolada

VAR e AVAR: Meraviglia e Gualtieri

Recupero: 4' pt, 5' st