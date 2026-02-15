LIVE | Avellino-Pescara 0-0: dentro Palmiero all'intervallo

La gara Avellino-Pescara
46' - All'intervallo fuori Le Borgne, dentro Palmiero.
Fine primo tempo: Avellino-Pescara 0-0
49' - Ammonito Le Borgne.
47' - Altro brivido per i lupi: Pescara sempre propositivo.
45' - Quattro minuti di recupero.
38' - Ammonito Missori.
37' - Chance biancoverde: Missori non conclude a dovere verso lo specchio su un'uscita di Saio.
36' - Ammonito Biasci.
34' - Altro slot utilizzato da Gorgone: esce Desplanches, dentro Saio.
31' - Chance per il Pescara: sprint di Meazzi, Di Nardo sul secondo palo non trova lo specchio.
28' - Caligara è costretto al cambio. Dentro Brugman.
26' - Pescara ancora in soluzione offensiva con Meazzi: piattone chiuso in due tempi da Daffara.
15' - Tentativo di Olzer, gran sinistro, palla alta sopra la traversa.
14' - Sprint di Missori, in area il cross per Simic, colpo di testa, a lato.
12' - Ammonito l'ex Cagnano.
11' - Occasione per il Pescara. Tentativo di Di Nardo, chiude Daffara.
10' - Meglio il Pescara nell'avvio di gara. Mugugni dagli spalti del "Partenio".
6' - Ammonito Cancellotti.
1' - Via al match del "Partenio-Lombardi":
0' - La novità è rappresentata dalla panchina di Fontanarosa. Lupi con il 3-5-2. C'è Cancellotti in difesa con Enrici e Simic. A centrocampo Le Borgne è il playmaker con Besaggio e Sounas nei ruoli di mezzala e con il rientro di Missori e Sala. Patierno-Biasci è in tandem offensivo.
Il tabellino
Serie B
Venticinquesima Giornata
Avellino-Pescara 0-0
Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Cancellotti; Missori, Besaggio Sounas, Sala; Le Borgne; Patierno, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Palmiero, Tutino, Pandolfi, R. Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Fontanarosa, Milani, R. Insigne
Pescara (4-3-2-1): Desplanches (34' pt Saio); Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara (28' pt Brugman), Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Profeta, L. Insigne, Acampora, Altare, Faraoni, Gravillon, F. Russo, Berardi, Corbo
Arbitro: Calzavara
Ammoniti: Cancellotti (A), Cagnano (P), Biasci (A), Missori (A), Le Borgne (A)
Assistenti: Mondin e Colaianni
Quarto ufficiale: Tremolada
VAR e AVAR: Meraviglia e Gualtieri
Recupero: 4' pt