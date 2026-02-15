LIVE | Avellino-Pescara 0-0: dentro Palmiero all'intervallo La sfida valida per la venticinquesima giornata, gara cruciale per i lupi

La gara Avellino-Pescara

46' - All'intervallo fuori Le Borgne, dentro Palmiero.

Fine primo tempo: Avellino-Pescara 0-0

49' - Ammonito Le Borgne.

47' - Altro brivido per i lupi: Pescara sempre propositivo.

45' - Quattro minuti di recupero.

38' - Ammonito Missori.

37' - Chance biancoverde: Missori non conclude a dovere verso lo specchio su un'uscita di Saio.

36' - Ammonito Biasci.

34' - Altro slot utilizzato da Gorgone: esce Desplanches, dentro Saio.

31' - Chance per il Pescara: sprint di Meazzi, Di Nardo sul secondo palo non trova lo specchio.

28' - Caligara è costretto al cambio. Dentro Brugman.

26' - Pescara ancora in soluzione offensiva con Meazzi: piattone chiuso in due tempi da Daffara.

15' - Tentativo di Olzer, gran sinistro, palla alta sopra la traversa.

14' - Sprint di Missori, in area il cross per Simic, colpo di testa, a lato.

12' - Ammonito l'ex Cagnano.

11' - Occasione per il Pescara. Tentativo di Di Nardo, chiude Daffara.

10' - Meglio il Pescara nell'avvio di gara. Mugugni dagli spalti del "Partenio".

6' - Ammonito Cancellotti.

1' - Via al match del "Partenio-Lombardi":

0' - La novità è rappresentata dalla panchina di Fontanarosa. Lupi con il 3-5-2. C'è Cancellotti in difesa con Enrici e Simic. A centrocampo Le Borgne è il playmaker con Besaggio e Sounas nei ruoli di mezzala e con il rientro di Missori e Sala. Patierno-Biasci è in tandem offensivo.

Il tabellino

Serie B

Venticinquesima Giornata

Avellino-Pescara 0-0

Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Cancellotti; Missori, Besaggio Sounas, Sala; Le Borgne; Patierno, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Palmiero, Tutino, Pandolfi, R. Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Fontanarosa, Milani, R. Insigne

Pescara (4-3-2-1): Desplanches (34' pt Saio); Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara (28' pt Brugman), Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Profeta, L. Insigne, Acampora, Altare, Faraoni, Gravillon, F. Russo, Berardi, Corbo

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Cancellotti (A), Cagnano (P), Biasci (A), Missori (A), Le Borgne (A)

Assistenti: Mondin e Colaianni

Quarto ufficiale: Tremolada

VAR e AVAR: Meraviglia e Gualtieri

Recupero: 4' pt