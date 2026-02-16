Continuità per la Scandone Avellino: 86-59 sulla Klass Sennori Coach Dell'Imperio: "Le loro assenze hanno probabilmente generato un eccessivo rilassamento"

La Scandone Avellino ha superato la Klass Sennori con il risultato di 86-59. Continuità per i biancoverdi di coach Dell'Imperio, che però non ha nascosto alcune difficoltà vissute nel match: "È stata una partita che, sotto diversi aspetti, non mi ha soddisfatto. - ha affermato il tecnico della Scandone - Sapevamo di affrontare una squadra in un buon momento di forma, ma le loro assenze hanno probabilmente generato in noi un eccessivo rilassamento, portando a un approccio alla gara decisamente insufficiente. Una squadra che ambisce a vincere non può permettersi cali di concentrazione di questo tipo. Ho apprezzato, invece, alcuni tratti del nostro gioco quando siamo riusciti a dare maggiore fluidità alla manovra e a esprimerci con più continuità. Dobbiamo restare focalizzati su noi stessi, sul lavoro che svolgiamo in allenamento, cercando di eliminare gli errori ricorrenti e mantenere sempre alta l’attenzione". Niente match contro il Basket Caiazzo il prossimo 21 febbraio (gara rinviata al 4 marzo per l'indisponibilità dell'impianto): la Scandone tornerà in campo domenica primo marzo, al PalaDelMauro, quando i lupi affronteranno la capolista Carver Roma.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Scandone Avellino - Klass Sennori 86-59

Parziali: 12-17, 24-8, 27-28, 23-6

Scandone: Scanzi 9, Cioppa, Cantone 2, Ragusa 24, Iannicelli, Duranti 7, Stefanini 19, Gay 3, Donda 4, Vitale 18. All. Dell'Imperio

Sennori: Pisano 4, Sanna 12, Merella 7, Cabras 6, Tola 4, Fara, Busi 2, Biolchini 22, Rud 2. All. Longano