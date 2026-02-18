Ballardini, le prime parole: "Credo nel lavoro, non vedo l'ora di iniziare" Primo contatto del neo tecnico biancoverde con i cronisti

"Sono contento. Non vedo l'ora di iniziare. Tutto quello che viene bisogna che ce lo guadagniamo". Queste le prime parole del nuovo tecnico biancoverde Davide Ballardini incontrando i giornalisti all'esterno dell'Hotel Belsito.

Il tecnico, subentrato a Biancolino, ha poi aggiunto: "Sono il Mr.Wolf che risolve i problemi? Nel calcio piacciono questi paragoni, ma io ci credo poco. Credo piuttosto nelle persone e nel lavoro".

A quel punto Ballardini è salito in macchina per raggiungere il quartier generale di Montefalcione per la firma sul contratto che lo legherà ai lupi fino a giugno, con opzione per un altro anno.